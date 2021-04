Vaccini Italia, distribuite finora 20 milioni dosi: 18 milioni le inoculazioni (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 20.263.020 le dosi di vaccino distribuite finora in Italia e sono invece 18.091.401 le somministrazioni complessivamente effettuate. Aumenta intanto la preoccupazione per la variante indiana: l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 20.263.020 ledi vaccinoine sono invece 18.091.401 le somministrazioni complessivamente effettuate. Aumenta intanto la preoccupazione per la variante indiana: l'...

Advertising

silvia_sb_ : I problemi del coprifuoco, della divisa del Gen. Figliuolo, del PNRR, dei vaccini. Eppure, dall’estero (non solo pe… - MediasetTgcom24 : Vaccini Italia, distribuite finora 20 milioni dosi: 18 milioni le inoculazioni #covid - matteorenzi : Calano i positivi, le terapie intensive, le persone in ospedale e quelle in isolamento. Vaccini quasi a quota 400 m… - TommiT98 : RT @silvia_sb_: I problemi del coprifuoco, della divisa del Gen. Figliuolo, del PNRR, dei vaccini. Eppure, dall’estero (non solo per l’FT),… - Elo9999 : Si da il caso che i vaccini si comprano tramite EU i banchi li ha comprati l'Italia insieme ai bonus dei monopattin… -