Vaccini Italia, distribuite finora 20 milioni dosi: 18 milioni inoculazioni (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 20.263.020 le dosi di vaccino distribuite finora in Italia. E' quanto emerge dal report sul sito del governo. Nello specifico, sono state consegnate finora 13.422.240 dosi di Pfizer, 4.694.980 di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) Sono 20.263.020 ledi vaccinoin. E' quanto emerge dal report sul sito del governo. Nello specifico, sono state consegnate13.422.240di Pfizer, 4.694.980 di ...

Advertising

silvia_sb_ : I problemi del coprifuoco, della divisa del Gen. Figliuolo, del PNRR, dei vaccini. Eppure, dall’estero (non solo pe… - matteorenzi : Calano i positivi, le terapie intensive, le persone in ospedale e quelle in isolamento. Vaccini quasi a quota 400 m… - ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - nikita82roma : L’Italia ha speso 120mln per i banchi a rotelle. Con 120mln l’anno scorso potevano comprare 10mln di dosi del vacci… - IzzoEdo : @gerardofortuna @Ruffino_Lorenzo Il problema è fossilizzarsi sull'Europa. Se gli accordi collettivi vanno a rilento… -