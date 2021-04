Vaccini Italia, da domani a regioni 2,2 milioni dosi Pfizer (Di martedì 27 aprile 2021) "Sono 2,2 milioni le dosi di vaccino Pfizer che verranno distribuite a partire da domani mattina alle regioni/Province autonome. L'afflusso in Italia del vaccino è iniziato nella giornata di oggi e si ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) "Sono 2,2ledi vaccinoche verranno distribuite a partire damattina alle/Province autonome. L'afflusso indel vaccino è iniziato nella giornata di oggi e si ...

