Vaccini, in Puglia quasi 1 milione e 200mila somministrazioni (Di martedì 27 aprile 2021) Sono per la precisione 1.181.323 le somministrazioni di vaccino anti Covid fatte in Puglia dall'inizio della campagna vaccinale. Il dato emerge dall'aggiornamento comunicato questa mattina dal Ministero della Salute. Nonostante ciò, le dosi continuano a scarseggiare, con riferimento particolare ai Vaccini AstraZeneca di cui restano circa 7000 dosi. In fase di esaurimento scorte anche le dosi Pfizer.Secondo i dati forniti dal Ministero, in questo momento la Puglia dispone di circa 90mila dosi. I dati dei contagi continuano a calare, ma è notizia di ieri l'isolamento di un caso di variante brasiliana nel foggiano.

