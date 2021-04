Vaccini, in Campania oltre 70mila prenotazioni per gli over 50 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nelle prime ore della giornata sono 72.000 i cittadini campani che hanno già fatto l’adesione per la vaccinazione della fascia 50-59 anni che è stata aperta oggi. In tutto, dai dati Istat, in Campania ci sono 868.000 cittadini di quella fascia d’età. Le convocazioni si attiveranno con l’arrivo di nuovi quantitativi di Vaccini. Resta intanto ancora aperta l’adesione dei cittadini della fascia do età 60-69 anni che sono in Campania 670.000. Di questa categoria hanno aderito sinora 202.000 cittadini a cui va aggiunta una larga fetta di cittadini che hanno aderito nell’abito delle categorie professionali che venivano usate nei mesi precedenti come docenti universitari, dirigenti e docenti scolastici, personale ATA, forze dell’ordine. In tutto, si stima da fonti dell’Unità di Crisi della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nelle prime ore della giornata sono 72.000 i cittadini campani che hanno già fatto l’adesione per la vaccinazione della fascia 50-59 anni che è stata aperta oggi. In tutto, dai dati Istat, inci sono 868.000 cittadini di quella fascia d’età. Le convocazioni si attiveranno con l’arrivo di nuovi quantitativi di. Resta intanto ancora aperta l’adesione dei cittadini della fascia do età 60-69 anni che sono in670.000. Di questa categoria hanno aderito sinora 202.000 cittadini a cui va aggiunta una larga fetta di cittadini che hanno aderito nell’abito delle categorie professionali che venivano usate nei mesi precedenti come docenti universitari, dirigenti e docenti scolastici, personale ATA, forze dell’ordine. In tutto, si stima da fonti dell’Unità di Crisi della ...

Advertising

TV7Benevento : Vaccini. In Campania, 72.000 adesioni categoria 50-59 anni. Resta aperta 60-69, manca adesione di circa 200.000 cit… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Al via i #vaccini per gli over 50?? - anteprima24 : ** #Vaccini, in #Campania oltre 70mila #Prenotazioni per gli over 50 ** - Esciro2 : In #Campania facciamo le cose alla napoletana, per questo adesso vacciniamo i cinquanta/sessantenni in anticipo sul… - maurods2010 : RT @rossettifp: La figuraccia di Salvini sui vaccini ai detenuti di Lazio e Campania -