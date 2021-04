Vaccini Covid Lazio, mancano all’appello 50mila over 80: ecco come saranno contattati dalla Regione (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante il Lazio sia una delle regioni maggiormente virtuose rispetto al tema Vaccini, c’è un dato che stona in questo quadro. Circa 50mila over 80 non hanno prenotato la loro dose di vaccino. È probabilmente ch’ essi non riescano a farlo a causa di problemi tecnologici, poca dimestichezza con l’online, o che non intendono sottoporsi affatto alla vaccinazione. Leggi anche:Vaccini, in distribuzione alle Regioni oltre 360 mila dosi mancano all’appello 50mila over 80, il ruolo dei medici di famiglia Secondo i dati comunicati dalla Regione ad aver ricevuto la prima dose è stato circa il 99% di coloro che avevano preso appuntamento. Questo vuol dire che ci sono diverse decine di migliaia di cittadini che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante ilsia una delle regioni maggiormente virtuose rispetto al tema, c’è un dato che stona in questo quadro. Circa80 non hanno prenotato la loro dose di vaccino. È probabilmente ch’ essi non riescano a farlo a causa di problemi tecnologici, poca dimestichezza con l’online, o che non intendono sottoporsi affatto alla vaccinazione. Leggi anche:, in distribuzione alle Regioni oltre 360 mila dosi80, il ruolo dei medici di famiglia Secondo i dati comunicatiad aver ricevuto la prima dose è stato circa il 99% di coloro che avevano preso appuntamento. Questo vuol dire che ci sono diverse decine di migliaia di cittadini che ...

