Vaccini, arrivano i rinforzi: consegnate quasi 10mila dosi di Moderna e AstraZeneca. Superato il mezzo milione di iniezioni (Di martedì 27 aprile 2021) ANCONA - In attesa di Pfizer arriva un carico di Vaccini anti Covid Moderna e AstraZeneca - Vaxzevria nelle Marche . Un'iniezione, anche di fiducia, per una campagna che nelle Marche aspetta solo la ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 27 aprile 2021) ANCONA - In attesa di Pfizer arriva un carico dianti Covid- Vaxzevria nelle Marche . Un'iniezione, anche di fiducia, per una campagna che nelle Marche aspetta solo la ...

Advertising

FontanaPres : Ieri in Lombardia abbiamo superato le 65.000 dosi somministrate in un solo giorno e oggi arrivano le prime dosi del… - RobertoBurioni : Si comincia oggi a Novegro con le vaccinazioni a tutto spiano, dalle 8 alle 20 4mila somministrazioni al giorno ma… - lanuovariviera : Vaccini, mattinata complicata al Palazzetto dello Sport. Arrivano i prenotati ma mancano le dosi. 'Siamo rimasti tu… - ottaviopattini : @silviasplash Ah ma, quindi, l’immunità di gregge si ottiene anche...Ma pensa te!...Con i vaccini che arrivano col… - ronzidante : RT @laGigogin: Parlare di trimestre quando si parla di arrivo dei vaccini è prendere per il culo le persone. Che significa che 'Nel trimest… -