Vaccinare l'Africa servirà a tutto il mondo (Di martedì 27 aprile 2021) La salute e l'immunizzazione dal covid in Africa riguarda tutto il mondo. Attualmente i ritmi di somministrazione del vaccino sono lentissimi. Così facendo fra tre anni, se va bene, sarà vaccinato solo il 60% della popolazione africana. L'AMREF lancia una campagna di sensibilizzazione tra il 24 e il 30 aprile. l'African Medical and Research Foundation

eccapecca : Ai ritmi attuali, si stima che l’#Africa impiegherebbe tre anni per vaccinare almeno il 60% della popolazione.… - marcocarestia : RT @Agenzia_Ansa: Amref: 'Un vaccino per il bene dell'Africa e di tutti'. Aderiscono alla campagna tanti vip da Mannoia e Pif a Giovanni S… - VITAnonprofit : Un vaccino per il bene dell'Africa, per il bene di tutti - Carmen36852700 : RT @cappelIaiomatto: Amref: 'Un vaccino per il bene dell'Africa e di tutti'. Aderiscono alla campagna tanti vip da Mannoia e Pif a Giovann… - GiusiCollura : RT @Agenzia_Ansa: Amref: 'Un vaccino per il bene dell'Africa e di tutti'. Aderiscono alla campagna tanti vip da Mannoia e Pif a Giovanni S… -