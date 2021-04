“Usato da lei”. Can Yaman e Diletta Leotta, dietro la rottura c’è molto di più. La soffiata che cambia tutto (Di martedì 27 aprile 2021) Non si sono lasciati benissimo Can Yaman e Diletta Leotta. A quanto pare qualcosa bolle in pentola. Che la storia tra i due sia finita ormai è cosa certa. Addirittura ‘Dagospia’ ha affibbiato un nuovo flirt alla bella giornalista che, in estate, era stata anche accostata al numero 11 del Milan Zlatan Ibrahimovic, un gossip poi affondato e rimasto lettera morta. La rottura tra Can Yaman e Diletta non è stata proprio un fulmine a ciel sereno, anzi. Sin dall’inizio in molti non hanno creduto a questa relazione sentimentale, nata secondo i malpensanti solo per accrescere la loro notorietà. Nelle ultime orepoi è spuntato un altro retroscena, decisamente più clamoroso. In attesa che l’attore turco e la conduttrice televisiva battano un colpo, ‘Dagospia’ ha sganciato la bomba. Tra Can e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Non si sono lasciati benissimo Can. A quanto pare qualcosa bolle in pentola. Che la storia tra i due sia finita ormai è cosa certa. Addirittura ‘Dagospia’ ha affibbiato un nuovo flirt alla bella giornalista che, in estate, era stata anche accostata al numero 11 del Milan Zlatan Ibrahimovic, un gossip poi affondato e rimasto lettera morta. Latra Cannon è stata proprio un fulmine a ciel sereno, anzi. Sin dall’inizio in molti non hanno creduto a questa relazione sentimentale, nata secondo i malpensanti solo per accrescere la loro notorietà. Nelle ultime orepoi è spuntato un altro retroscena, decisamente più clamoroso. In attesa che l’attore turco e la conduttrice televisiva battano un colpo, ‘Dagospia’ ha sganciato la bomba. Tra Can e ...

Advertising

annnabii : ma lei ha usato la tattica caponiana? - rosa_arf : @Luna69650892 @Roses86351945 Nel Medioevo il termine <vossia> era un modo in cui il plebeo si rivolgeva al signore.… - chiadegli : RT @chiadegli: @f_ronchetti @Eled_nil @dariofrance @fabriziobarca @nzingaretti Lei è solo un maleducato. Non pretendo né le chiedo di scusa… - chiadegli : @f_ronchetti @Eled_nil @dariofrance @fabriziobarca @nzingaretti Lei è solo un maleducato. Non pretendo né le chiedo… - enfperalta : allora parto con il dire che sembra molto interessante e per me lei scrive bene. mi cringiano i nomi che ha usato p… -

Ultime Notizie dalla rete : Usato lei Ciro Grillo, il racconto della ragazza: 'Così mi hanno violentata' Dopo essere rimasta a casa, lei inizia a piangere e i ragazzi le chiedono il motivo: Dopo questa ... dato che i ragazzi non avevano usato i preservativi. Nel pomeriggio la ragazza va alla lezione di ...

Evan Peters sul plot twist di WandaVision: 'Ho riso come un pazzo' ... usato da Agatha Harkness per controllare Wanda e Visione: la potente strega, infatti, aveva ... lei mi guarda e dice: 'Ralph Bohner!'. Allora ricordo di aver esclamato: 'Bohner?'. Ho iniziato a ridere ...

Femminicidio a Brusciano, Enza ammazzata nel letto dal fratello padrone ilmattino.it Von der Leyen, americani vaccinati potranno viaggiare in Ue I turisti americani che sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19 quest’estate potranno viaggiare in Europa: lo afferma, secondo quanto riporta il New York Times, la presidente della commi ...

Migliori rialzi sedia per bambini: classifica, recensioni e guida all’acquisto Il rialzo sedia per bambini è una pratica alternativa al seggiolone perché può essere portato facilmente in giro per far mangiare in sicurezza i ...

Dopo essere rimasta a casa,inizia a piangere e i ragazzi le chiedono il motivo: Dopo questa ... dato che i ragazzi non avevanoi preservativi. Nel pomeriggio la ragazza va alla lezione di ......da Agatha Harkness per controllare Wanda e Visione: la potente strega, infatti, aveva ...mi guarda e dice: 'Ralph Bohner!'. Allora ricordo di aver esclamato: 'Bohner?'. Ho iniziato a ridere ...I turisti americani che sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19 quest’estate potranno viaggiare in Europa: lo afferma, secondo quanto riporta il New York Times, la presidente della commi ...Il rialzo sedia per bambini è una pratica alternativa al seggiolone perché può essere portato facilmente in giro per far mangiare in sicurezza i ...