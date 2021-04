Usa, poliziotti arrestano e feriscono una donna affetta da demenza senile. Poi la deridono mentre riguardano il video della violenza (Di martedì 27 aprile 2021) Il 26 luglio 2020 Karen Garner è stata arrestata dopo essere uscita da un Walmart del Colorado senza pagare 13 dollari di merce. La donna, affetta da demenza senile, è stata fermata dalla polizia di Loveland mentre raccoglieva fiori sulla strada di casa. Durante l’arresto, gli agenti si sono accaniti sulla 73enne, a cui hanno rotto un gomito e lussato una spalla. Il filmato della bodycam ha suscitato un’ondata di indignazione e il procuratore distrettuale di Larimer ha deciso di avviare un’indagine. Poco tempo dopo, altre immagini, registrate dalle telecamere di sicurezza della caserma, hanno scatenato l’ira dei cittadini: mentre Garner era in cella e gridava per i dolori alle braccia, i poliziotti riguardavano il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Il 26 luglio 2020 Karen Garner è stata arrestata dopo essere uscita da un Walmart del Colorado senza pagare 13 dollari di merce. Lada, è stata fermata dalla polizia di Lovelandraccoglieva fiori sulla strada di casa. Durante l’arresto, gli agenti si sono accaniti sulla 73enne, a cui hanno rotto un gomito e lussato una spalla. Il filmatobodycam ha suscitato un’ondata di indignazione e il procuratore distrettuale di Larimer ha deciso di avviare un’indagine. Poco tempo dopo, altre immagini, registrate dalle telecamere di sicurezzacaserma, hanno scatenato l’ira dei cittadini:Garner era in cella e gridava per i dolori alle braccia, iriguardavano il ...

simorugg : RT @Bukaniere: 'Modello USA' che tanto ammiriamo. Anziana malata 'ruba' 13$ di merce! Per quella cifra, qualcuno chiama la polizia. 3 poliz… - Bukaniere : 'Modello USA' che tanto ammiriamo. Anziana malata 'ruba' 13$ di merce! Per quella cifra, qualcuno chiama la polizia… - minomazz : Un poliziotto di NYC è morto investito da una persona 'under the influence' e con patente ritirata. Sui social è un… - MassimoCosta6 : E' ormai evidente che per divenire poliziotti in USA devi fare un corso di bullismo e devi essere un cretino dal ce… - heyhoe_hey : @comunepadova rispondete di quella merdosissima scena dei poliziotti che buttano per terra il ragazzo nero!Nordisti… -