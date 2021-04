(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Rimanel’Fed disullo stato del settoread. L’indicatore che sintetizza lo stato dell’attività del distretto non si è mosso dai 17di marzo. Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un peggioramento della componente delle consegne che si porta a +16da +22 del mese precedente, mentre quella dei servizi balza a +22da +16. “I risultati del sondaggio hanno suggerito che molte aziende manifatturiere hanno aumentato l’occupazione e i salari in– sottolinea in una nota la Fed di– Tuttavia, trovare lavoratori con le competenze necessarie è rimasto difficile. I partecipanti al sondaggio si ...

Advertising

DividendProfit : USA, indice manifatturiero Fed Richmond aprile stabile a 17 punti - PaoloLuraschi : -Germania:indice Gfk fiducia dei consumatori maggio -Francia:fiducia dei consumatori aprile -Usa:report settimanal… - newsfinanza : USA, indice PMI: continua crescita economia. Persistono interruzioni supply chain - infoiteconomia : Future USA in frazionale rialzo aspettando indice PMI - DividendProfit : USA, indice PMI: continua crescita economia. Persistono interruzioni supply chain -

Ultime Notizie dalla rete : USA indice

QuiFinanza

Nello stesso periodo l'sulla situazione presente è salito a 139,6 punti dai 110,1 precedenti, mentre l'sulle attese è salito a 109,8 punti da 108,3 punti. "La fiducia dei consumatori è ...Rimane stabile l'Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero ad aprile. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto non si è mosso dai 17 punti di marzo . Il dato, pubblicato dal ...Peggiorano le principali borse europee con gli indici Usa in territorio negativo in piena stagione di trimestrali e alla vigilia della decisione della Fed sui tassi. (ANSA) ...(Teleborsa) - Rimane stabile l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero ad aprile. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto non si è mosso dai 17 punti di ...