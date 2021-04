Urbanista: il brand audio lifestyle svedese approda in Italia (Di martedì 27 aprile 2021) Urbanista, marchio audio svedese fondato nel 2010 approda finalmente in Italia. Scopriamo di seguito i principali prodotti offerti Finalmente arriva in Italia uno dei marchi audio lifestyle più apprezzati in tutto il mondo. Urbanista è infatti da poco sbarcato in Italia con una serie di prodotti dal bel design e dalle caratteristiche molto interessanti. Il CEO di Urbanista, Anders Adreen ha così commentato l’ingresso nel mercato Italiano: Siamo molto entusiasti di presentare i nostri prodotti al mercato Italiano. Urbanista è un marchio audio fashion incentrato sul lifestyle che si impegna costantemente a produrre ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 aprile 2021), marchiofondato nel 2010finalmente in. Scopriamo di seguito i principali prodotti offerti Finalmente arriva inuno dei marchipiù apprezzati in tutto il mondo.è infatti da poco sbarcato incon una serie di prodotti dal bel design e dalle caratteristiche molto interessanti. Il CEO di, Anders Adreen ha così commentato l’ingresso nel mercatono: Siamo molto entusiasti di presentare i nostri prodotti al mercatono.è un marchiofashion incentrato sulche si impegna costantemente a produrre ...

Urbanista: il brand audio lifestyle svedese Approda in italia - Evosmart.it Evosmart Urbanista: il brand audio lifestyle svedese approda in Italia Urbanista, marchio audio svedese fondato nel 2010 approda finalmente in Italia. Scopriamo di seguito i principali prodotti offerti.

Urbanista porta in Italia l'audio lifestyle svedese Il brand svedese Urbanista porta in Italia prodotti audio con design scandinavo e colori vivaci ma senza trascurare la qualità del suono.

