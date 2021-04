Uomo ferito a colpi di pistola Arrestato 67enne

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 27 aprile 2021) Si è chiuso in pochi giorni il cerchio sul ferimento di undi 51 anni di San Giorgio Jonico avvenuto la sera del 22 aprile scorso. Gli investigatori della Squadra Mobile, appresa la notizia del ferimento, hanno avviato immediate indagini che si sono indirizzate, sin da subito, nell’ambito familiare. È stato accertato che il 51enne, nella tarda serata di giovedì scorso, aveva avuto una violenta lite con lo zio materno, unanch’egli residente a San Giorgio Jonico, presumibilmente per vecchi rancori familiari. Durante la colluttazione lo zio aveva esploso un colpo d’arma da fuoco con unadetenuta illegalmente, ferendo la vittima all’addome. Accertati i fatti, l’autore del ferimento, messo ormai alle strette, si è presentato negli Uffici della Questura, ammettendo le sue responsabilità e consegnando ...