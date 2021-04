Uomini e Donne: Rosa Perrotta è incinta? Lei rompe il silenzio (FOTO) (Di martedì 27 aprile 2021) Da diversi giorni circolano dei rumors sulla presunta gravidanza di Rosa Perrotta: l’ex protagonista di Uomini e Donne è incinta del suo secondo figlio con il marito Pietro Tartaglione? Scopriamo gli indizi e cosa ha rivelato l’influencer napoletana… Leggi anche: Rosa Perrotta, paura per il figlio caduto di testa: come sta (FOTO) Rosa Perrotta è incinta? Il braccialetto antinausea Proprio come capitato con Belen Rodriguez prima dell’annuncio di essere incinta, gli attenti follower di Rosa Perrotta hanno notato un braccialetto antinausea sul polso dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Il braccialetto in questione è ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Da diversi giorni circolano dei rumors sulla presunta gravidanza di: l’ex protagonista didel suo secondo figlio con il marito Pietro Tartaglione? Scopriamo gli indizi e cosa ha rivelato l’influencer napoletana… Leggi anche:, paura per il figlio caduto di testa: come sta (? Il braccialetto antinausea Proprio come capitato con Belen Rodriguez prima dell’annuncio di essere, gli attenti follower dihanno notato un braccialetto antinausea sul polso dell’ex protagonista di. Il braccialetto in questione è ...

