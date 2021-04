Uomini e Donne oggi, anticipazioni 27 aprile: la scelta del tronista Massimiliano Mollicone (Di martedì 27 aprile 2021) Tutto pronto per un altro appuntamento di Uomini e Donne! Maria De Filippi torna a condurre il dating show più seguito di Canale 5, alle 14:45 come sempre. Scopriamo insieme cos’accadrà oggi secondo le anticipazioni de Il vicolo delle news. Gli occhi sono tutti puntati su Massimiliano, Giacomo e Samantha che si stanno avviando sempre di più alla scelta definitiva sui pretendenti. Anche il Trono over, tuttavia, non è stato facile da seguire: l’ultimo colpo di scena è stato proprio il rientro in studio di Ida Platano. La dama vorrebbe, forse, riavvicinarsi ad Armando Incarnato: uno dei cavalieri del programma. Al centro dello studio, oggi tante piccole novità: stiamo guardando le puntate più attese, quelle in vista della conclusione. Se per Giacomo e Samantha le cose ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Tutto pronto per un altro appuntamento di! Maria De Filippi torna a condurre il dating show più seguito di Canale 5, alle 14:45 come sempre. Scopriamo insieme cos’accadràsecondo lede Il vicolo delle news. Gli occhi sono tutti puntati su, Giacomo e Samantha che si stanno avviando sempre di più alladefinitiva sui pretendenti. Anche il Trono over, tuttavia, non è stato facile da seguire: l’ultimo colpo di scena è stato proprio il rientro in studio di Ida Platano. La dama vorrebbe, forse, riavvicinarsi ad Armando Incarnato: uno dei cavalieri del programma. Al centro dello studio,tante piccole novità: stiamo guardando le puntate più attese, quelle in vista della conclusione. Se per Giacomo e Samantha le cose ...

