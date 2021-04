Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 27/04/21 (Di martedì 27 aprile 2021) Isabella Ricci ti prego, ti supplico: insegnaci la vita! Dopo oltre un decennio di dominio Gemmico, avvertivo proprio la necessità di una super eroina che ristabilisse l’ordine, là in mezzo, restituendo un po’ di dignità e di cazzimma alla figura femminile nel magico mondo di Uomini e Donne. E Isabella non solo è una donna bella, colta ed incredibilmente elegante, di quelle che è sempre un piacere vederle in televisione. Ma FINALMENTE abbiamo di fronte una VERA donna alpha, che sa quello che vuole e soprattutto quello che NON vuole. Di quelle che non solo non si accontentano delle briciole, ma sorridono sarcastiche quando si trovano di fronte qualcuno che davvero pensava se le sarebbero fatte bastare. E – con estrema classe ed infinito tatto – riesce ad annichilire con due parole gli ominicchi e i quaquaraquà che affollano quello studio. Oggi nel ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 aprile 2021) Isabella Ricci ti prego, ti supplico: insegnaci la vita! Dopo oltre un decennio di dominio Gemmico, avvertivo proprio la necessità di una super eroina che ristabilisse l’ordine, là in mezzo, restituendo un po’ di dignità e di cazzimma alla figura femminile nel magico mondo di. E Isabella non solo è una donna bella, colta ed incredibilmente elegante, di quelle che è sempre un piacere vederle in televisione. Ma FINALMENTE abbiamo di fronte una VERA donna alpha, che sa quello che vuole e soprattutto quello che NON vuole. Di quelle che non solo non si accontentano delle briciole, ma sorridono sarcastiche quando si trovano di fronte qualcuno che davvero pensava se le sarebbero fatte bastare. E – con estrema classe ed infinito tatto – riesce ad annichilire con due parole gli ominicchi e i quaquaraquà che affollano quello studio. Oggi nel ...

