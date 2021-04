Un' organizzazione criminale legata a cosche di ' ndrangheta | 15 arresti nel Milanese

(Di martedì 27 aprile 2021) Quindici ordinanze di custodia cautelare di cui undici in carcere e quattro aglidomiciliari nell’area metropolitana di Milano, nelle province limitrofe di Pavia, Monza Brianza e a Roma: sono...

Advertising

poliziadistato : Poliziotti questura L'Aquila e #Sco stanno eseguendo, in 14 province italiane, numerose misure cautelari nei confro… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri di Bari e la @GDF di Foggia hanno eseguito misure cautelari di 6 appartenenti ad una organizzazione… - _Carabinieri_ : Chiunque avesse voluto acquistare cocaina, hashish e marijuana, avrebbe potuto trovare un mercato aperto di giorno… - TgrRai : #Pavia, operazione @GDF: arrestate alle prime luci dell'alba 15 persone appartenenti a un'organizzazione criminale,… - lightmoon972 : RT @poliziadistato: Poliziotti questura L'Aquila e #Sco stanno eseguendo, in 14 province italiane, numerose misure cautelari nei confronti… -

Ultime Notizie dalla rete : organizzazione criminale

Gazzetta del Sud

Lo ha disposto il Gip del Tribunale di Milano nei confronti degli appartenenti ad un, con collegamenti a cosche della 'ndrangheta , dedita all importazione di cocaina dal ...L'indagine ha sgominato un'attiva nelle province di Cremona, Piacenza, Pavia e Monza. Furto e appropriazione indebita di autovetture, ricettazione e riciclaggio sono i ...Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Vasta operazione del Comando provinciale dei carabinieri di Cremona con dodici arresti ancora in corso. Cento militari sono impegnati dall'alba per smantellare, a conclus ...Un'organizzazione criminale di narcotrafficanti, collegata alla 'ndrangheta, è stata smantellata dalla guardia di finanza di Pavia: 15 gli arrestati (di cui 4 ai domiciliari) e 50 chili di droga seque ...