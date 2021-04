Uno stagista della NASA ha rubato delle rocce lunari per uno scopo “un po’ porno” (Di martedì 27 aprile 2021) In Texas, uno stagista della NASA ha compiuto un gesto folle, rubando delle rocce lunari per un atto scioccante, quasi da film porno. Roccia lunareNon è un film, ma una storia vera, ed ha come protagonista Thad Roberts, uno stagista presso la NASA, che ha compiuto un’impresa pittosto bizzarra. A quanto pare, ha sottratto 101 grammi di materiale lunare dal posto di lavoro per stenderlo sul letto e fare una cosa davvero strana: voleva fare “sesso sulla Luna”. La cosa è accaduta il 13 luglio del 2002 ma, per qualche motivo, ha iniziato a circolare solo ora sui nostri portali. POTREBBE INTERESSARTI –> Superluna Rosa 2021 quando arriva? Inizia il conto alla rovescia Il furto di rocce ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) In Texas, unoha compiuto un gesto folle, rubandoper un atto scioccante, quasi da film. Roccia lunareNon è un film, ma una storia vera, ed ha come protagonista Thad Roberts, unopresso la, che ha compiuto un’impresa pittosto bizzarra. A quanto pare, ha sottratto 101 grammi di materiale lunare dal posto di lavoro per stenderlo sul letto e fare una cosa davvero strana: voleva fare “sesso sulla Luna”. La cosa è accaduta il 13 luglio del 2002 ma, per qualche motivo, ha iniziato a circolare solo ora sui nostri portali. POTREBBE INTERESSARTI –> Superluna Rosa 2021 quando arriva? Inizia il conto alla rovescia Il furto di...

