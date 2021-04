Uniti contro i nuovi veicoli a benzina e diesel. La battaglia sbarca in Europa (Di martedì 27 aprile 2021) L’associazione ambientalista Transport & Environment ha dato il via a una iniziativa capace di raccogliere 27 firme di aziende che chiedono a gran voce all’Unione Europea lo stop alla vendita di nuovi veicoli a benzina, diesel e perfino ibridi, entro il 2035. Come negli Stati Uniti, la battaglia contro le auto benzina e diesel sbarca nel Vecchio Continente. Stop alle endotermiche nel 2035 (Adobe Stock)“Volvo intende segnare il passo nella transizione verso la mobilità a emissioni zero all’interno del nostro settore”. Più che un appello, una forte presa di posizione da parte di Andres Karrberg. “Per accelerare questa transizione – rimarca il responsabile della sostenibilità di Volvo – sono anche necessari una chiara ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) L’associazione ambientalista Transport & Environment ha dato il via a una iniziativa capace di raccogliere 27 firme di aziende che chiedono a gran voce all’Unione Europea lo stop alla vendita die perfino ibridi, entro il 2035. Come negli Stati, lale autonel Vecchio Continente. Stop alle endotermiche nel 2035 (Adobe Stock)“Volvo intende segnare il passo nella transizione verso la mobilità a emissioni zero all’interno del nostro settore”. Più che un appello, una forte presa di posizione da parte di Andres Karrberg. “Per accelerare questa transizione – rimarca il responsabile della sostenibilità di Volvo – sono anche necessari una chiara ...

