Una Vita, anticipazioni spagnole: Ursula sconvolge Genoveva (Di martedì 27 aprile 2021) Ursula Dicenta si prepara a lasciare per sempre Una Vita, come spiegano le anticipazioni spagnole. La terribile ex governante di Genoveva Salmeron presto perderà la Vita proprio per volontà della dark lady che organizzerà un diabolico piano per liberarsi di lei in maniera definitiva. Stiamo già vedendo, nel corso delle ultime puntate della soap opera di Canale 5 che ormai lo scontro tra le due donne ha raggiunto l'apice e la scaltra domestica ha capito che le intenzioni della sua nemica sono pericolose. La Dicenta, che si è vestita da suora e si sta preparando a vendicarsi di tutti i vicini di Acacias che le hanno fatto del male in passato, innanzitutto ordirà una macchinazione contro Marcia Sampaio facendola accusare addirittura del proprio omicidio... Ebbene sì, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 27 aprile 2021)Dicenta si prepara a lasciare per sempre Una, come spiegano le. La terribile ex governante diSalmeron presto perderà laproprio per volontà della dark lady che organizzerà un diabolico piano per liberarsi di lei in maniera definitiva. Stiamo già vedendo, nel corso delle ultime puntate della soap opera di Canale 5 che ormai lo scontro tra le due donne ha raggiunto l'apice e la scaltra domestica ha capito che le intenzioni della sua nemica sono pericolose. La Dicenta, che si è vestita da suora e si sta preparando a vendicarsi di tutti i vicini di Acacias che le hanno fatto del male in passato, innanzitutto ordirà una macchinazione contro Marcia Sampaio facendola accusare addirittura del proprio omicidio... Ebbene sì, ...

