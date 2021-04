Una Vita | anticipazioni 28 aprile | una richiesta inaspettata

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 27 aprile 2021) Ad Acacias, la sorte di Bellita inizierà a preoccupare fortemente i Dominguez, come preannunciano ledi mercoledì 28. Negli ultimi tempi, la Del Campo ha iniziato ad accusare degli strani malesseri che hanno subito allarmato soprattutto José, il quale, nel frattempo, ha iniziato una brillante carriera come attore. Questa svolta artistica del marito ha, però, turbato molto Bellita che, istigata da Margarita, ha cominciato a provare una forte gelosia per il rapporto di complicità e sintonia che si è instaurato tra José e l'attrice Esther Nadal. La Carrion, infatti, giorno dopo giorno, ha deliberatamente convinto Bellita dei tradimenti del marito e questo ha innescato discussioni e litigi tra i due coniugi. José, infatti, è rimasto molto deluso dall'atteggiamento della moglie, convinta che lui la tradisca quando in realtà non è ...