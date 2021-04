Una pezza di Lundini, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 aprile su Rai 2 (Di martedì 27 aprile 2021) Una pezza di Lundini, anticipazioni e ospiti puntata 27 aprile 2021 su Rai 2 Torna questa sera, martedì 27 aprile 2021, Una pezza di Lundini, lo show comico con Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli in onda su Rai 2 in seconda serata dalle 23.45. Una comicità surreale e spiazzante, che ha conquistato soprattutto i giovani, facendolo diventare un vero e proprio cult sui social. Ma vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di Una pezza di Lundini, martedì 27 aprile 2021, su Rai 2. anticipazioni e ospiti Una pezza di ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) Unadi272021 su Rai 2 Torna questa sera, martedì 272021, Unadi, lo show comico con Valerioed Emanuela Fanelli in onda su Rai 2 in seconda serata dalle 23.45. Una comicità surreale e spiazzante, che ha conquistato soprattutto i giovani, facendolo diventare un vero e proprio cult sui social. Ma vediamo insieme lee glidi stasera di Unadi, martedì 272021, su Rai 2.Unadi ...

Advertising

Raiofficialnews : Un altro martedì di comicità surreale in compagnia di @valeriolundini e @FanelliEmanuela: #UnaPezzaDiLundini, stase… - CB_Ignoranza : +++ UFFICIALE +++ Riunione urgente fra i vicepresidenti della #SuperLeague alle 23.30 #FlorentinoPerez: “?????? famo… - carmi_ne : @gustatore vale lo stesso anche per noi eh, però alla fine una pezza la metti, non di quel livello imho, ma la trov… - _scansafatiche_ : Oggi ho super sonno ma spero di rimanere sveglia per guardare una pezza di lundini - und3rratedyouth : ah ma stasera c’è una pezza e domani mi devo svegliare tipo alle 8 perfetto -