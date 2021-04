UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021 (Di martedì 27 aprile 2021) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 3 a venerdì 7 maggio 2021: Mentre Roberto continua ad avere molti problemi da affrontare, le indagini che Franco sta conducendo sugli incidenti ai Cantieri lo portano a rischiare seriamente! Samuel corteggia a suo modo Speranza nel tentativo di conquistarla, intanto Vittorio cerca di resistere al fascino della giovane Altieri. Inoltre, il figlio di Guido tenta di sottrarsi alle comprensibili rivendicazioni di Patrizio. Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 28 aprile 2021 La determinazione a ottenere giustizia porta Franco a mettere a rischio il suo ménage familiare. Roberto Ferri incassa un nuovo duro colpo nella gestione dei Cantieri. Patrizio ... Leggi su tvsoap (Di martedì 27 aprile 2021)settimanali puntate Unalda lunedì 3 a venerdì 7: Mentre Roberto continua ad avere molti problemi da affrontare, le indagini che Franco sta conducendo sugli incidenti ai Cantieri lo portano a rischiare seriamente! Samuel corteggia a suo modo Speranza nel tentativo di conquistarla, intanto Vittorio cerca di resistere al fascino della giovane Altieri. Inoltre, il figlio di Guido tenta di sottrarsi alle comprensibili rivendicazioni di Patrizio. Leggi anche: UNALpuntata di mercoledì 28 aprileLa determinazione a ottenere giustizia porta Franco a mettere a rischio il suo ménage familiare. Roberto Ferri incassa un nuovo duro colpo nella gestione dei Cantieri. Patrizio ...

