Un nuovo vaccino contro la malaria è molto promettente (Di martedì 27 aprile 2021) (foto: Getty Images)Dopo decenni di risultati insoddisfacenti, finalmente la ricerca di un vaccino contro la malaria inizia a vedere un barlume di luce. Una sperimentazione ancora agli inizi, condotta dall'istituto Jenner dell'università di Oxford (lo stesso del vaccino anti Covid di AstraZeneca), ha mostrato che un nuovo candidato vaccino antimalarico risulta efficace per ora al 77% e potrebbe rappresentare una svolta, secondo gli autori, con un impatto importante sulla sanità dei paesi colpiti dalla malattia. I risultati preliminari, da approfondire e confermare, sono disponibili in un preprint (la ricerca non è ancora peer reviewed) su The Lancet. Servono nuovi candidati Il nuovo candidato non è l'unico vaccino studiato contro la ...

