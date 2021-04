“Un grande dolore”. Ilary Blasi, è accaduto subito dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Cos’è successo (Di martedì 27 aprile 2021) Ancora una serata in perdita per L’Isola dei Famosi 2021, anche gli ascolti di lunedì 26 aprile non hanno dato nessuna soddisfazione alla conduttrice Ilary Blasi; un’edizione che non piace proprio al pubblico da casa il quale non riesce ad appassionarsi alle vicende dei naufraghi in terra honduregna. Gli ascolti Il dodicesimo appuntamento con il reality ha raccolto dinanzi al piccolo schermo la misera cifra di 2.877.000 di telespettatori pari al 17,4% di share, appena sopra la scorsa puntata di giovedì che aveva invece ottenuto il 16,90% di share e 2.838.000 di telespettatori. Perde ancora numeri rispetto alla rete avversaria, su Rai1 infatti il finale della seguita fiction La Fuggitiva, con Vittoria Puccini, ha appassionato 5.311.000 di telespettatori per un 22.2% di share; insomma, la scelta di ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 27 aprile 2021) Ancora una serata in perdita per L’Isola dei2021, anche gli ascolti di lunedì 26 aprile non hanno dato nessuna soddisfazione alla conduttrice; un’edizione che non piace proprio al pubblico da casa il quale non riesce ad appassionarsi alle vicende dei naufraghi in terra honduregna. Gli ascolti Il dodicesimo appuntamento con il reality ha raccolto dinanzi al piccolo schermo la misera cifra di 2.877.000 di telespettatori pari al 17,4% di share, appena sopra la scorsadi giovedì che aveva invece ottenuto il 16,90% di share e 2.838.000 di telespettatori. Perde ancora numeri rispetto alla rete avversaria, su Rai1 infatti il finale della seguita fiction La Fuggitiva, con Vittoria Puccini, ha appassionato 5.311.000 di telespettatori per un 22.2% di share; insomma, la scelta di ...

