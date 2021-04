Un giorno la notte parla di cecità e ci apre gli occhi sull’immigrazione (Di martedì 27 aprile 2021) Sainey e Pasquale sono seduti fianco a fianco con il mare di fronte. Che colori ha il tramonto? Chiede Pasquale. “Strisce di azzurro, e rosa, e poi grigio-azzurro, e ancora rosa“, dice Sainey. “Mi piacciono i tramonti“, racconta Pasquale. Poi riflette: “Mi domando che effetto facciano visti da un barcone“. “Fanno paura“, risponde Sainey. È l’unico momento nel documentario Un giorno la notte, diretto da Michele Aiello e Michele Cattani, in cui si parla esplicitamente di immigrazione, delle traversate del Mediterraneo. In effetti, Un giorno la notte – disponibile gratuitamente il 27 aprile nella versione audio descritta con la voce di Andrea Pennacchi sulla piattaforma partecipa.zalab.org e su MioCinema.com. e, dal giorno successivo a noleggio on demand – non affronta il tema dei ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) Sainey e Pasquale sono seduti fianco a fianco con il mare di fronte. Che colori ha il tramonto? Chiede Pasquale. “Strisce di azzurro, e rosa, e poi grigio-azzurro, e ancora rosa“, dice Sainey. “Mi piacciono i tramonti“, racconta Pasquale. Poi riflette: “Mi domando che effetto facciano visti da un barcone“. “Fanno paura“, risponde Sainey. È l’unico momento nel documentario Unla, diretto da Michele Aiello e Michele Cattani, in cui siesplicitamente di immigrazione, delle traversate del Mediterraneo. In effetti, Unla– disponibile gratuitamente il 27 aprile nella versione audio descritta con la voce di Andrea Pennacchi sulla piattaforma partecipa.zalab.org e su MioCinema.com. e, dalsuccessivo a noleggio on demand – non affronta il tema dei ...

