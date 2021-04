Ultimo in vacanza con Jacqueline: sui social una dolcissima dedica d’amore (Di martedì 27 aprile 2021) Gli occhi di un uomo più che innamorato, il sorriso di un ragazzo felicissimo: c’è amore nella vita di Ultimo e la dolce dedica che Niccolò Moriconi ha scritto alla sua fidanzata sui social, è la dimostrazione di come sia sereno in questo periodo. Siamo ben lontani dai post nostalgici che per molto tempo lo hanno accompagnato e chissà, magari anche le prossime canzoni saranno lo specchio di un trionfo d’amore e di una nuova vita tutta da vivere al fianco di una persona speciale. Jacqueline ha proprio cambiato la vita di Niccolò che insieme a lei è volato in Messico per una vacanza romantica che sta cercando di condividere, anche se non ama molto mostrare il suo privato, con tutte le persone che lo seguono sempre con grande affetto. E pochi minuti fa dal suo profilo Instagram è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 aprile 2021) Gli occhi di un uomo più che innamorato, il sorriso di un ragazzo felicissimo: c’è amore nella vita die la dolceche Niccolò Moriconi ha scritto alla sua fidanzata sui, è la dimostrazione di come sia sereno in questo periodo. Siamo ben lontani dai post nostalgici che per molto tempo lo hanno accompagnato e chissà, magari anche le prossime canzoni saranno lo specchio di un trionfoe di una nuova vita tutta da vivere al fianco di una persona speciale.ha proprio cambiato la vita di Niccolò che insieme a lei è volato in Messico per unaromantica che sta cercando di condividere, anche se non ama molto mostrare il suo privato, con tutte le persone che lo seguono sempre con grande affetto. E pochi minuti fa dal suo profilo Instagram è ...

Advertising

paninoallimone : @JennMorningstar @Fiordaliso97 Confermo, l'attrice non c'è più mentre nella soap il personaggio risulta in vacanza… - antonioilbarone : @FabianRP52 @sscnapoli Dai Ragazzi ora l'ultimo sforzo e poi tutti a festeggiare in vacanza ????????????non si molla un millimetro - Mari21_clg : @SirDistruggere Ma la 'vacanza' della madre dell'ultimo commento? Ogni sera, quando dormiva, dsalle 11 alle 5.30. - SandraGiotto : RT @ttgitalia: Vacanza vaccino incluso. Si allunga l’elenco dei Paesi che offrono l’inoculazione del siero ai turisti, dopo aver immunizzat… - claramiyy16 : PERCHÉ MI RIDUCO SEMPRE ALL'ULTIMO GIORNO PER FARE TUTTI I COMPITI? E HO AVUTO 3 GIORNI DI VACANZA -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo vacanza Smart working nei borghi, nuova tendenza per il lavoro da remoto ...non sono pochi quei lavoratori che decidono di affittare o prenotare strutture per più settimane in modo da abbinare vacanza e lavoro. Smart working nei borghi, l'idea per l'estate 2021 Non in ultimo,...

Elisa Visari svela il nuovo progetto, i fans non vedono l'ora Elisa Visari mostra con orgoglio le fatiche del suo ultimo progetto lavorativo: i fans attendevano con forte trepidazione. Elisa Visari è una delle ...scatti che la immortalano in momenti di vacanza, ...

Ultimo in vacanza con la fidanzata Jacqueline in Messico (FOTO) Gingergeneration.it Si rinnova il sodalizio tra PENNY Market Italia e KATIA FOLLESA (Adnkronos) -On air con il nuovo spot TV dal 28 aprile PENNY Market lega nuovamente il proprio nome a Katia Follesa, protagonista ancora una ...

Ultimo in vacanza con Jacqueline: sui social una dolcissima dedica d’amore Jacqueline ha proprio cambiato la vita di Niccolò che insieme a lei è volato in Messico per una vacanza romantica che sta cercando di condividere, anche se non ama molto mostrare il suo privato, con t ...

...non sono pochi quei lavoratori che decidono di affittare o prenotare strutture per più settimane in modo da abbinaree lavoro. Smart working nei borghi, l'idea per l'estate 2021 Non in,...Elisa Visari mostra con orgoglio le fatiche del suoprogetto lavorativo: i fans attendevano con forte trepidazione. Elisa Visari è una delle ...scatti che la immortalano in momenti di, ...(Adnkronos) -On air con il nuovo spot TV dal 28 aprile PENNY Market lega nuovamente il proprio nome a Katia Follesa, protagonista ancora una ...Jacqueline ha proprio cambiato la vita di Niccolò che insieme a lei è volato in Messico per una vacanza romantica che sta cercando di condividere, anche se non ama molto mostrare il suo privato, con t ...