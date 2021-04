Ultime Notizie Roma del 27-04-2021 ore 10:10 (Di martedì 27 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi in recovery Planet destino dell’Italia primo obiettivo riparare i danni della pandemia dice il premio con il PNR in gioco la credibilità in Unione Europea nel mondo è una questione non solo di reddito benessere ma di valori civili ha detto oggi il voto sulle risoluzioni fai toccare al Senato il testo dovrà essere inviato entro il 30 aprile a Bruxelles per l’approvazione ed avevi ieri sulla pandemia in Italia si sono registrati 8444d con 145819 Tamponi e 301 morti ancora prima ci sono stati 13158 casi con 239482 Tamponi e 217 vittime l’unione avviato azioni legali contro astrazeneca non rispettate le parti del contratto Bruxelles precisa che iniziati europea e per conto proprio e per conto dei 27 paesi membri il nodo fornitodel vaccino passato un po’ in mano ai giudici ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi in recovery Planet destino dell’Italia primo obiettivo riparare i danni della pandemia dice il premio con il PNR in gioco la credibilità in Unione Europea nel mondo è una questione non solo di reddito benessere ma di valori civili ha detto oggi il voto sulle risoluzioni fai toccare al Senato il testo dovrà essere inviato entro il 30 aprile a Bruxelles per l’approvazione ed avevi ieri sulla pandemia in Italia si sono registrati 8444d con 145819 Tamponi e 301 morti ancora prima ci sono stati 13158 casi con 239482 Tamponi e 217 vittime l’unione avviato azioni legali contro astrazeneca non rispettate le parti del contratto Bruxelles precisa che iniziati europea e per conto proprio e per conto dei 27 paesi membri il nodo fornitodel vaccino passato un po’ in mano ai giudici ...

