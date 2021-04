Ulivieri su Gattuso: ”Napoli, cambiarlo per me è sbagliato” (Di martedì 27 aprile 2021) AIAC, Ulivieri: “Gattuso? Andrebbe riconfermato!” Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli, Gattuso e su Pirlo: SUL MILAN “Il Milan sembra aver subito un cortocircuito sembra una squadra in difficoltà, la volata Champions è avvincente, il Napoli invece è tornato a correre. Sarà una lotta fino alla fine. Ulivieri SUL Napoli DI Gattuso Il Napoli di Gattuso è completo, andava letto con la chiave giusta anche prima, ha un organico forte e gioca un calcio piacevole, ha avuto momenti di difficoltà, ma li ha saputi superare. Anche all’inizio del campionato aveva fatto intravedere le sue ... Leggi su retecalcio (Di martedì 27 aprile 2021) AIAC,: “? Andrebbe riconfermato!” Renzo, presidente dell’AIAC, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio kiss Kissrilasciando alcune dichiarazioni sule su Pirlo: SUL MILAN “Il Milan sembra aver subito un cortocircuito sembra una squadra in difficoltà, la volata Champions è avvincente, ilinvece è tornato a correre. Sarà una lotta fino alla fine.SULDIIldiè completo, andava letto con la chiave giusta anche prima, ha un organico forte e gioca un calcio piacevole, ha avuto momenti di difficoltà, ma li ha saputi superare. Anche all’inizio del campionato aveva fatto intravedere le sue ...

