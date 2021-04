Ufficiale | Nagelsmann al Bayern | il club pagherà 25 mln al Lipsia

(Di martedì 27 aprile 2021) IlMonaco ha ufficializzato nella giornata di oggi l’ingaggio di Juliancome nuovo allenatore. Nato in Baviera, il tecnico – attualmente al– si trasferirà a Monaco all’inizio della prossima stagione, per un accordo di cinque anni fino al 30 giugno 2026. Lo stessoaveva già soddisfatto la richiesta di Hansi L'articolo

Ora èsarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco. Comunicato del Lipsia in mattinata Dopo che si è smontata la questione Superlega, alla quale il Bayern Monaco aveva deciso di non ......noterà come proprio nella giornata in cui vengono fuori cifre e contatti tra il Bayern e,...il tempo trascorso insieme ' sono le uniche parole che il ds ha fatto inserire nella nota...Se ne parlava già da qualche giorno, ora è arrivata anche l'ufficialità. Non ci sarà Allegri sulla panchina del Bayern Monaco.La società tedesca, attraverso un comunicato pubblicato pochi minuti fa, ha ufficializzato l'arrivo di Julian Nagelsmann dalla prossima stagione.