UeD Rosa Perrotta è incinta? L’ex tronista rompe il silenzio | la verità

(Di martedì 27 aprile 2021) Uomini e Donnefa chiarezza sulla voce che la vorrebbeper la seconda volta Pubblicato su 27 Aprile 2021del secondo figlio? La voce è circolata in modo tambureggiante nei giorni scorsi. Tutto è partito da un video pubblicato dalla stessa exdi Uomini e Donne su Instagram. La giovane si è ritratta mentre era impegnata a fare colazione. E qualcuno ha notato che al polso indossava quello che è sembrato un braccialetto anti nausea, solitamente portato dalle donne in dolce attesa. A proposito di braccialetti anti nausea: poche settimane fa lo indossò pure Belen Rodriguez, prima ancora di dare ufficialmente la notizia della sua ...

Advertising

infoitcultura : Ued, Rosa Perrotta e Pietro aspetterebbero il 2^ figlio - infoitcultura : Ued, Rosa Perrotta e Pietro aspetterebbero il 2^ figlio? Un dettaglio non mente -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Rosa

Gossip e Tv

( Continua a leggere dopo foto e post ) Due indizi fanno una prova?e Pietro non rispondono, non confermano né smentiscono. Ma vista l'assidua e costante attività social dell'expotete star ...News Tv, gossip, news e chicche '': le notizie più interessanti della settimana Pubblicato su 25 Aprile 2021 News della settimana ... L'ex voltoha ringraziato la conduttrice campana, raccontando ...Ued, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: crisi superata a pieno. Rosa e Pietro sono tornati insieme, e ad oggi sono più innamorati che mai. E’ tornato finalmente il sereno per Rosa Perrotta e Pietro T ...Ued, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: crisi superata a pieno. Rosa e Pietro sono tornati insieme, e ad oggi sono più innamorati che mai. Ricordiamo che posi mesi fa i due ex protagonisti di Uomini ...