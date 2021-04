Ue | Gentiloni | “Rimozione dei sostegni all’economia dev’essere molto graduale”

(Di martedì 27 aprile 2021) Il commissario europeo: “C’è un prevalente ottimismo e la possibilità notevole che nella seconda metà di quest’anno si vada a una crescitarilevante”. Le misure di sostegnoadottate in Europa per contenere gli effetti della crisi prodotta dalla pandemia di Covid-19 dovranno essere ritirate in modo “” e “ragionevole”, per evitare che l’accumularsi di crediti deteriorati nei bilanci bancari divenga un boomerang, ostacolando la ripresa. Lo sottolinea il commissario europeoPaolo, intervenendo in collegamento da Bruxelles al convegno online MilanoCapitali, organizzato dal gruppo Class e trasmesso da Milanofinanza.it. “Dobbiamo guardareattentamente – ...

"Le previsioni nostre - continua- davano per quest'anno e il prossimo una crescita del 3,8% per l'Eurozona, mentre recentemente il Fmi ha parlato di una crescita del 4,4%. Noi faremo le ...Roma, 26 apr 11:32 - Nel quadro dell'ultima crisi le banche non sono state parte del problema ma della soluzione. Così il commissario europeo all'Economia, Paolo, intervenuto oggi al convegno di apertura della terza edizione di Milano Capitali 2021. "Man mano che i sostegni saranno più selettivi, ridotti ed eliminati ? e noi suggeriamo che questo ...- Le misure di sostegno all'economia adottate in Europa per contenere gli effetti della crisi prodotta dalla pandemia di Covid-19 dovranno essere ritirate in modo "molto graduale" e "ragionevole", per ...Nel quadro dell'ultima crisi le banche non sono state parte del problema ma della soluzione. Così il commissario europeo all'Economia, ...