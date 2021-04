Uci Cinemas: le sale riapriranno al pubblico a metà maggio (Di martedì 27 aprile 2021) Uci Cinemas: anche per le sale in Campania è stata annunciata la riapertura per la metà del mese di maggio. Ecco le regole da seguire all’interno dei cinema. Uci Cinemas, famoso circuito che raccoglie tante sale cinematografiche in tutta Italia, è pronto a riaprire le sale da metà maggio nelle regioni zona gialla (in cui Leggi su 2anews (Di martedì 27 aprile 2021) Uci: anche per lein Campania è stata annunciata la riapertura per ladel mese di. Ecco le regole da seguire all’interno dei cinema. Uci, famoso circuito che raccoglie tantecinematografiche in tutta Italia, è pronto a riaprire ledanelle regioni zona gialla (in cui

