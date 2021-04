Ucciso per parcheggio, l’ordinanza del sindaco di Torre Annunziata dopo l’omicidio Cerrato (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Stretta all’occupazione senza titolo di posti auto sulla pubblica strada. Ad una settimana dalla tragica morte di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni Ucciso a Torre Annunziata (Napoli) per difendere la figlia alla quale poco prima era stata squarciata una ruota della sua auto solo perché aveva ”osato” spostare una sedia per parcheggiare, il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, ha firmato un’ordinanza per la ”rimozione dal suolo pubblico di tutte le occupazioni effettuate dai cittadini non autorizzate dagli uffici comunali competenti”. Il primo cittadino ha emanato il provvedimento che diffida, inoltre, l’intera popolazione da ”qualsiasi occupazione illegittima della sede stradale finalizzata al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Stretta all’occupazione senza titolo di posti auto sulla pubblica strada. Ad una settimana dalla tragica morte di Maurizio, l’uomo di 61 anni(Napoli) per difendere la figlia alla quale poco prima era stata squarciata una ruota della sua auto solo perché aveva ”osato” spostare una sedia per parcheggiare, ildella città vesuviana, Vincenzo Ascione, ha firmato un’ordinanza per la ”rimozione dal suolo pubblico di tutte le occupazioni effettuate dai cittadini non autorizzate dagli uffici comunali competenti”. Il primo cittadino ha emanato il provvedimento che diffida, inoltre, l’intera popolazione da ”qualsiasi occupazione illegittima della sede stradale finalizzata al ...

