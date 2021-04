UBS, utile 1° trimestre in crescita nonostante impatto Archegos (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – UBS annuncia profitti in crescita del 14% a 1.824 miliardi di dollari nel primo trimestre, facendo meglio delle attese del mercato che indicavano un utile di 1,59 miliardi di dollari, a dispetto dell’impatto della vicenda “Archegos”. La principale banca svizzera infatti ha svelato che il fallimento del fondo speculativo statunitense ha avuto un impatto negativo sui ricavi di 774 milioni di dollari. A sostenere i risultati della prima banca svizzera la forte ripresa del trading ed i risultati record archiviati all’inizio della crisi del coronavirus. Solida la posizione finanziaria con un CET 1 ratio del 14% superiore alla guidance. Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – UBS annuncia profitti indel 14% a 1.824 miliardi di dollari nel primo, facendo meglio delle attese del mercato che indicavano undi 1,59 miliardi di dollari, a dispetto dell’della vicenda “”. La principale banca svizzera infatti ha svelato che il fallimento del fondo speculativo statunitense ha avuto unnegativo sui ricavi di 774 milioni di dollari. A sostenere i risultati della prima banca svizzera la forte ripresa del trading ed i risultati record archiviati all’inizio della crisi del coronavirus. Solida la posizione finanziaria con un CET 1 ratio del 14% superiore alla guidance.

