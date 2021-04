Twilight | Robert Pattinson | Mia mamma mi prese in giro perché i fan non mi volevano come Edward

(Di martedì 27 aprile 2021) A proposito dei primi tempi diha dichiarato che "sua madre lo prendeva ini fan non lonei panni diCullen"., durante un'intervista di MTV del 2008, ha detto che una volta ottenuto il ruolo diCullen ini fan firmarono una petizione tentando di boicottare il film. Sua, per assicurarsi che il figlio non iniziasse a montarsi la testa, loinper giorni assieme ai fan della saga. "Credo ancora che la reazione iniziale, quando fui scelto per la prima volta, fosse vera e autentica", ha spiegato la star durante l'intervista. "Ora dicono tutti che sono ...

Advertising

toughbitchh : ROBERT PATTINSON LOOK DUMB ASF ON TWILIGHT HAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHHAHHAHAAHAHAHHA - pervnia : RT @pervnia: 2021 e la gente ancora pensa che Robert Pattinson odi Twilight ????? - Tokyo_Sparkle : RT @pervnia: 2021 e la gente ancora pensa che Robert Pattinson odi Twilight ????? - AnnaxLGxTS : RT @pervnia: 2021 e la gente ancora pensa che Robert Pattinson odi Twilight ????? - twilight_townn : Già ho letto qualche 'Giggs esonerato' quando nel comunicato è scritto semplicemente che a guidare la nazionale gal… -

Ultime Notizie dalla rete : Twilight Robert

Movieplayer.it

...i vampiri diRodriguez (per non parlare dei fratelli Gecko?) in "Dal tramonto all'alba" (1996) se non ci fossero stati i ragazzi perduti di Schumacher? E generazioni di fan di Buffy e...Nel 2009, sull'onda del successo globale di New Moon , l'attorePattinson aveva rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Panorama , svelando curiosi ...Edward Cullen nellaSaga, ...A proposito dei primi tempi di Twilight, Robert Pattinson ha dichiarato che "sua madre lo prendeva in giro perché i fan non lo volevano nei panni di Edward Cullen". Robert Pattinson, durante un'interv ...Ecco le principali differenze tra il primo film di Twilight uscito al cinema e la versione pensata originariamente da Paramount.