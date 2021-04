Tv | è morto Bernie Kahn | sceneggiatore della stagione d' oro dei telefilm americani**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Los Angeles, 27 apr. - (Adnkronos) - Lostatunitense, autore di popolari sitcom e protagonistad'oro deiamericani, èin una casa di riposo di Los Angeles, la Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills, all'età di 90 anni. L'annuncioscomparsa è stato dato dalla sua famiglia a "The Hollywood Reporter".ha scritto più di 100 episodi per la televisione durante la sua carriera, iniziata con grande successo negli anni '60 quando ha firmato serie come "Il mio amico marziano", "Mamma a quattro ruote", "La famiglia Addams", "Get Smart - Un detective tutto da ridere", "Una moglie per papà", "La tata e il professore".è ...