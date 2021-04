Tutti i numeri della crisi del Milan

Leggi su panorama

(Di martedì 27 aprile 2021) Se ilfosse il Titanic e il campionato una traversata oceanica, ci sarebberogli elementi per lanciare l'allarme e dire che il transatlantico che ha fatto sognare rischia di schiantarsi contro l'iceberg. Invece è (per fortuna) solo una squadra di calcio in grande difficoltà perché, dopo aver accarezzato il sognovetta per 22 lunghissime giornate, sta vedendo scivolare via dalle dita anche l'obiettivoChampions League. Un traguardo vitale per dare pieno compimento alla stagione rossonera e, soprattutto, innervare i piani futuri del fondo Elliott che ha rimesso in linea di galleggiamento i costirosa ma è ancora lontano da un raggiunto equilibrio nei conti. E non è un mistero quanto farebbero comodo i 50-60 milioni di euro generati in automatico dalla partecipazione alla ...