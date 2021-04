Turismo in Liguria, arriva il test del Primo Maggio: le Cinque Terre dei record alla ricerca della ripartenza sprint (Di martedì 27 aprile 2021) Tra gli operatori e gli amministratori locali vincono prudenza e scaramanzia. Ma la prefettura convoca tutti già oggi per organizzare il previsto grande afflusso estivo Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 27 aprile 2021) Tra gli operatori e gli amministratori locali vincono prudenza e scaramanzia. Ma la prefettura convoca tutti già oggi per organizzare il previsto grande afflusso estivo

Advertising

CCIAARIVLIG : #Liguria Osservatorio turistico regionale - E' uscita l'indagine sull'impatto del Covid-19 sulle imprese del… - telecitynews24 : ??LIGURIA: POLIZZA ANTI COVID PER I TURISTI STRANIERI?? I dettagli?? #liguria #turismo #covid19 #telecitynews24… - m5s_liguria : EMENDAMENTO TURISMO, TOSI (M5S): “ACCOLTO SUGGERIMENTO M5S PER COPERTURA ASSICURAZIONE EVENTUALI SPESE MEDICHE TURI… - Teleradiopace : Turismo e Covid: copertura assicurativa per gli stranieri che soggiorneranno in Liguria - oggicronacaim : Turismo, in Liguria importante rpesenza degli americani -