Turismo, gemellaggio Salerno-Milano (Di martedì 27 aprile 2021) di Erika Noschese gemellaggio tra le città di Milano e Salerno per far ripartire concretamente il mondo del Turismo, fortemente colpito dall’emergenza Coronavirus. È la proposta dei candidati sindaci della lista civica indipendente Movimentiamoci Insieme, Maurizio Basso candidato a Salerno e Giovann Cafaro che scende in campo per provare a conquistare la fascia tricolore a Milano. “La pandemia ed il covid purtroppo oltre alle gravissime conseguenze negative a livello umano e della salute pubblica ha penalizzato ed ha creato danni enormi al lavoro e all’economia nazionale, uno dei settori maggiormente colpito in Italia è il Turismo ed il suo indotto”, hanno dichiarato i due candidati sindaci che, se eletti nelle rispettive città, ovvero Milano e ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 aprile 2021) di Erika Noschesetra le città diper far ripartire concretamente il mondo del, fortemente colpito dall’emergenza Coronavirus. È la proposta dei candidati sindaci della lista civica indipendente Movimentiamoci Insieme, Maurizio Basso candidato ae Giovann Cafaro che scende in campo per provare a conquistare la fascia tricolore a. “La pandemia ed il covid purtroppo oltre alle gravissime conseguenze negative a livello umano e della salute pubblica ha penalizzato ed ha creato danni enormi al lavoro e all’economia nazionale, uno dei settori maggiormente colpito in Italia è iled il suo indotto”, hanno dichiarato i due candidati sindaci che, se eletti nelle rispettive città, ovveroe ...

Advertising

tvoggi : GEMELLAGGIO MILANO SALERNO PER FAR RIPARTIRE CONCRETAMENTE IL TURISMO REGIONALE COVID FREE Parte da Milano e da Sal… - ottopagine : Turismo, gemellaggio Milano Salerno per aiutare il settore #Salerno -