Turismo, Garavaglia sblocca quasi 480 milioni (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato i decreti che sbloccano 350 milioni a favore del sistema delle Fiere e 128 milioni a sostegno dei tour operator ed agenzie di viaggi. Si tratta di risorse stanziate da precedenti decreti e che non erano state utilizzate. In vista della stagione estiva, il Ministro ha più volte, aveva più volte messo in guardia dal rischio "falsa partenza". Per questo ha invitato a "monitorare" e "programmare", per riaprire le attività turistiche più velocemente, perché – ha spiegato – "ci sono attività che puoi aprire dall'oggi al domani e ce ne sono altre in cui invece va detto per tempo". Sempre parlando di spinta al Turismo, il PNRR guarda a Roma prevedendo un'iniziativa specifica "Caput Mundi" da 500 milioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Garavaglia Turismo, Garavaglia sblocca quasi 480 milioni Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato i decreti che sbloccano 350 milioni a favore del sistema delle Fiere e 128 milioni a sostegno dei tour operator ed agenzie di viaggi. Si tratta di risorse ...

Demanio marittimo, domani tavolo nazionale delle Regioni con il ministro del Turismo Garavaglia Si svolgerà domani, mercoledì 28 aprile, l'incontro tra le regioni e il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia promosso dall'assessore al Demanio Marittimo della Regione Liguria Marco Scajola in qualità di Coordinatore del Tavolo Nazionale. Una riunione per confrontarsi sulle linee ...

Demanio marittimo, il 28 aprile il tavolo nazionale delle Regioni incontra il ministro del turismo Garavaglia IVG.it Demanio: domani incontro tra Regioni e ministro Turismo Si svolgerà domani, mercoledì 28 aprile, l’incontro tra le regioni e il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia promosso dall’assessore al Demanio Marittimo della Regione Liguria Marco Scajola in qual ...

Rimini, gli stabilimenti balneari pronti, ordinanza comunale 15-18 mq tra gli ombrelloni L'estate anti-Covid delle spiagge di Rimini vede la conferma della superficie minima per ombrellone applicata l'anno scorso. Si va dai 18 metri quadrati del litorale nord della città ai 15 per quello ...

