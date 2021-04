Tumori | da associazioni pazienti ' libro bianco su medicina personalizzata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Presa in carico della persona, informazione e condivisione delle scelte terapeutiche, accesso alla profilazione genomica e alle terapie target, utilizzo dei dati per migliorare la ricerca nel rispetto della privacy. Sono questi i punti cardine su cui è possibile costruire lain oncologia raccolti nelle raccomandazioni, stilate dal network diApmp che raccoglie 11impegnate nella lotta ai. In media, nel 75% delle persone malate di cancro - riferiscono le- le terapie tradizionali non funzionano. Un dato che mette in luce la necessità di passare da un approccio basato sul 'farmaco per tutti' a un trattamento mirato, frutto di una scelta ponderata sulla base del profilo genetico e delle ...