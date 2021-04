Tuffi, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Tokyo. In palio i pass olimpici (Di martedì 27 aprile 2021) Il momento del raccolto è arrivato, dopo un’attesa infinita, quattro rinvii, polemiche e rinunce all’ultimo, causa Covid-19: dall’1 al maggio, al Tokyo Aquatics Centre, lo stesso dei Giochi olimpici, ma mai testato finora da nessuno, andrà in scena la Coppa del Mondo FINA 2021, con in palio gli ultimi pass a cinque cerchi. E l’Italia, due podi a Rio 2016 con Tania Cagnotto (trampolino 3 metri) e la coppia Cagnotto-Dallapé (nel trampolino synchro da tre metri) al momento di pass ne possiede solo uno, quello di Noemi Batki, finalista agli ultimi Mondiali di Gwangju 2019 dalla piattaforma dieci metri. Fine. Per tutti gli altri l’ultima occasione arriva adesso, in Giappone, e andrà colta al volo. Possibilmente. La Nazionale azzurra è partita ieri mattina, lunedì 26 aprile, ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Il momento del raccolto è arrivato, dopo un’attesa infinita, quattro rinvii, polemiche e rinunce all’ultimo, causa Covid-19: dall’1 al maggio, alAquatics Centre, lo stesso dei Giochi, ma mai testato finora da nessuno, andrà in scena ladelFINA 2021, con ingli ultimia cinque cerchi. E l’Italia, due podi a Rio 2016 con Tania Cagnotto (trampolino 3 metri) e la coppia Cagnotto-Dallapé (nel trampolino synchro da tre metri) al momento dine possiede solo uno, quello di Noemi Batki, finalista agli ultimi Mondiali di Gwangju 2019 dalla piattaforma dieci metri. Fine. Per tutti gli altri l’ultima occasione arriva adesso, in Giappone, e andrà colta al volo. Possibilmente. La Nazionale azzurra è partita ieri mattina, lunedì 26 aprile, ...

Advertising

OA_Sport : Azzurri pronti e carichi, chance aperte per tutti. Ma la concorrenza è tosta, pur senza Australia. Servirà la perfe… - gianmilan76 : Azzurri pronti e carichi, chance aperte per tutti. Ma la concorrenza è tosta, pur senza Australia. Servirà la perfe… - RbRaffaella : Evviva! - zazoomblog : Tuffi l’Italia parteciperà alla Coppa del Mondo: gli azzurri convocati per Tokyo - #Tuffi #l’Italia #parteciperà… -