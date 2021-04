Trofeo Bepi Normanni | Stefano Benzoni si aggiudica la prova dedicata agli allievi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 aprile 2021) Dal cross alla corsa in montagna il passo è breve.lo ha dimostrato nel corso della trentaquattresima edizione delsvoltosi a San Pellegrino Terme. Reduce dal secondo posto alla Cinque Mulini, il 16enne di Clusone si è imposto fra glicogliendo così anche il titolo regionale nella specialità. Apparso particolarmente in forma in questa prima fase di stagione, il portacolori della Pool Società Atletica Alta Val Seriana ha staccato i valtellinesi Marcello Scarinzi (Polisportiva Albosaggia) e Oliviero Curti (GP Valchiavenna). Successo casalingo invece in campo femminile dove Alessia Pellegrini (Atletica Valle Brembana) si è imposta davanti alla comasca Camilla Peverelli (AG Media Sport ASD) e alla lecchese Benedetta Buzzella (US Derviese). Fra i ...