Treviglio | ecco come cambia piazza Cameroni | “Il centro storico cesi allarga”

(Di martedì 27 aprile 2021) È stato presentato ai commercianti e alle associazioni diil progetto di riqualificazione della, che darà nuova vita ad una delle aree strategiche della città, uno dei cuori pulsanti della città, caratterizzata al sabato dal mercato più grande della provincia di Bergamo. Con il progetto presentato si riqualifica l’intero comparto, garantendo spazi di aggregazione, piantumazioni, opportunità per gli esercizi commerciali, possibilità di eventi e manifestazioni in sicurezza a due passi dele vicino ad ampio parcheggio. Alla base del progetto c’è l’idea di valorizzare l’area, contribuendo a trasformarla da crocevia stradale a unaa tutti gli effetti, moderna ed accogliente, mettendo al contempo in sicurezza i pedoni e migliorando la viabilità. Il progetto era già stato ...

