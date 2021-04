Trasporti, nuova mobilità e centralità dell’Alta Velocità al webinar di Consumers’ Forum (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – La direttrice della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia Sabrina De Filippis ha dichiarato che il rinnovo della flotta regionale avviato già prima dell’emergenza Covid con l’arrivo di 600 nuovi convogli, destinati soprattutto al Mezzogiorno, è al centro della “nuova normalità“. “La pandemia mondiale ha imposto una profonda riflessione strategica sulla mobilità dei prossimi anni”, ha sottolineato De Filippis in occasione del webinar che si è tenuto oggi dal titolo “Cittadini, istituzioni e aziende insieme per una nuova mobilità” organizzato da Consumers’ Forum e segnalato da FS News. “Insieme alle Regioni, nostri Committenti, riusciremo a soddisfare le nuove esigenze di mobilità delle persone confermando l’impegno del Gruppo FS ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – La direttrice della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia Sabrina De Filippis ha dichiarato che il rinnovo della flotta regionale avviato già prima dell’emergenza Covid con l’arrivo di 600 nuovi convogli, destinati soprattutto al Mezzogiorno, è al centro della “normalità“. “La pandemia mondiale ha imposto una profonda riflessione strategica sulladei prossimi anni”, ha sottolineato De Filippis in occasione delche si è tenuto oggi dal titolo “Cittadini, istituzioni e aziende insieme per una” organizzato dae segnalato da FS News. “Insieme alle Regioni, nostri Committenti, riusciremo a soddisfare le nuove esigenze didelle persone confermando l’impegno del Gruppo FS ...

ConsumForum : RT @ConsumForum: Consumers’ Forum: online il webinar sul futuro dei trasporti @fsnews_it - ConsumForum : RT @in_appennino: RT fsnews_it '#27aprile: Cittadini ??, istituzioni ?? e aziende ?? insieme per una nuova mobilità ??, evento di @ConsumForum… - in_appennino : RT fsnews_it '#27aprile: Cittadini ??, istituzioni ?? e aziende ?? insieme per una nuova mobilità ??, evento di… - adiconsum : RT @ConsumForum: Consumers’ Forum: online il webinar sul futuro dei trasporti @fsnews_it - MennatoC : webinar domani 27 aprile, dalle 10.30 alle 12.30, dal titolo Cittadini, istituzioni e aziende insieme per una nuova… -