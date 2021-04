Trasporta due quintali di granchi blu da 150 euro al kg | ma al caldo nel baule del Suv | denuncia e maxi multa

(Di martedì 27 aprile 2021) CIVITANOVA - Aveva l'auto piena diblu (quasi due), una specie pregiata che in Italia ha un prezzo che si aggira introno ai 150al kg, ma conservati in maniera terribile e del ...

Advertising

babeari969 : RT @babeari969: @messveneto Ma questo è quello che è stato sottoscritto con l'UNCCC due anni fa... #terna ci arriva adesso? E di grazia...… - babeari969 : @messveneto Ma questo è quello che è stato sottoscritto con l'UNCCC due anni fa... #terna ci arriva adesso? E di gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporta due

corriereadriatico.it

CIVITANOVA - Aveva l'auto piena di granchi blu (quasiquintali), una specie pregiata che in Italia ha un prezzo che si aggira introno ai 150 euro al kg, ma conservati in maniera terribile e del tutto illegale. Erano nel baule dell'auto, infatti, a ...... possono spostare le date di viaggiovolte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla ... Il gruppo149 milioni di passeggeri p.a. (pre Covid - 19) su oltre 2.100 voli giornalieri ...Teramo paralizzata per due ore a causa di una fuga di gas ... La fuga di gas è avvenuta durante uno scavo per l'esecuzione dei lavori su una linea di trasporto del gas metano. Un escavatore ha ...CARBONERA (TREVISO) - Incidente poco dopo le 12 di oggi, martedì 27 aprile, a Pezzan di Carbonera, in via Ospedale. Lo scontro è stato fra due auto e una bicicletta. Una ...