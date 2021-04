Tragedia nel mondo della scuola: resta bloccato nel pozzetto e muore. Di chi si tratta e cos’è successo (Di martedì 27 aprile 2021) Maurizio Massa, artigiano di 50 anni e titolare di una ditta specializzata nella riparazione di caldaie, è morto sul lavoro, dopo ore di stenti. L’uomo è rimasto bloccato a testa in giù, con il busto incastrato nel pozzetto interrato della caldaia che stava riparando. Tragedia in una scuola materna nel Bolognese Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che era impegnato a riparare una caldaia della scuola materna di Camugnano, in provincia di Bologna, stava ispezionando una botte di gasolio interrata; probabilmente, si è spinto in avanti con il busto nel tentativo di raggiungere una manopola ed è caduto nel pozzetto. A ritrovarlo è stato il fratello che, non vedendolo rientrare e non potendolo raggiungere al telefono, si è recato alla ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 27 aprile 2021) Maurizio Massa, artigiano di 50 anni e titolare di una ditta specializzata nella riparazione di caldaie, è morto sul lavoro, dopo ore di stenti. L’uomo è rimastoa testa in giù, con il busto incastrato nelinterratocaldaia che stava riparando.in unamaterna nel Bolognese Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che era impegnato a riparare una caldaiamaterna di Camugnano, in provincia di Bologna, stava ispezionando una botte di gasolio interrata; probabilmente, si è spinto in avanti con il busto nel tentativo di raggiungere una manopola ed è caduto nel. A ritrovarlo è stato il fratello che, non vedendolo rientrare e non potendolo raggiungere al telefono, si è recato alla ...

