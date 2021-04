(Di martedì 27 aprile 2021)aidi Kielce, in Polonia:11 giorni di coma è morto il pugileRashed Al -, 19 anni, per le conseguenze di un k.o. subìto in un match della categoria dei ...

Advertising

missNormaJane : RT @Gazzetta_it: Tragedia ai Mondiali Youth di boxe: il diciannovenne giordano Al-Swaisat muore dopo un k.o. - Gazzetta_it : Tragedia ai Mondiali Youth di boxe: il diciannovenne giordano Al-Swaisat muore dopo un k.o. - Dondolino72 : RT @GiocoPulito: 27 Aprile 1993 L'aereo su cui viaggiava la #Nazionale dello #Zambia si inabissò nell’Oceano Atlantico, mentre era diretta… - Senegal_rt : RT @GiocoPulito: 27 Aprile 1993 L'aereo su cui viaggiava la #Nazionale dello #Zambia si inabissò nell’Oceano Atlantico, mentre era diretta… - GiocoPulito : 27 Aprile 1993 L'aereo su cui viaggiava la #Nazionale dello #Zambia si inabissò nell’Oceano Atlantico, mentre era… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Mondiali

La Gazzetta dello Sport

aiYouth di Kielce, in Polonia: dopo 11 giorni di coma è morto il pugile giordano Rashed Al - Swaisat, 19 anni, per le conseguenze di un k.o. subìto in un match della categoria dei ......andrebbe onorata per le migliaia di vittime che l'hanno indossata durante le due guerree ... Ladeo 27 aprile 2006 La mattina del 27 aprile 2006 un convoglio formato da quattro mezzi ...L'avventura musicale segue un kinkajou (un "orso del miele" della foresta pluviale) di nome Vivo, doppiato da Miranda. Vivo trascorre le sue giornate suonando musica per la folla in una vivace piazza ...Somministrate quasi 17,5 milioni di dosi — Sono 17.473.753 le dosi di vaccino anti Covid finora somministrate in Italia. Il dato, aggiornato alle 6 di questa mattina, è fornito ...