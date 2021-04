Torta di mele dietetica sofficissima, tanta bontà con solo 95 Kcal (Di martedì 27 aprile 2021) La Torta di mele è davvero una dei dolci più classici e buoni che possiamo fare a casa, senza aver il timore di scontentare qualcuno. Gli unici che possono sindacare sono la persone che stanno a dieta ma in questo caso il problema sta solo nel conteggio calorico più che nel dolce. Quindi noi risolviamo la questione preparando una gustosissima Torta di mele con sole 95 calorie. Ingredienti per 6 porzioni 2 mele, 2 uova, 1 limone, 100 grammi di farina, 1 dl di latte, 1 cucchiaino di lievito vanigliato, 30 grammi di fruttosio, zucchero a velo qb per la decorazione, farina e burro (oppure olio) per lo stampo. Preparazione della Torta di mele dietetica e sofficissima Iniziamo a sbucciare e a tagliare a fette sottili le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 aprile 2021) Ladiè davvero una dei dolci più classici e buoni che possiamo fare a casa, senza aver il timore di scontentare qualcuno. Gli unici che possono sindacare sono la persone che stanno a dieta ma in questo caso il problema stanel conteggio calorico più che nel dolce. Quindi noi risolviamo la questione preparando una gustosissimadicon sole 95 calorie. Ingredienti per 6 porzioni 2, 2 uova, 1 limone, 100 grammi di farina, 1 dl di latte, 1 cucchiaino di lievito vanigliato, 30 grammi di fruttosio, zucchero a velo qb per la decorazione, farina e burro (oppure olio) per lo stampo. Preparazione delladiIniziamo a sbucciare e a tagliare a fette sottili le ...

